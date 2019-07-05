Опрос: жители Алтая жалуются на низкие зарплаты и дороги

Новости 05.07.2019 7:15 88

Волонтеры Центра развития Республики Алтай провели опрос среди 1,5 тысячи человек на межрегиональном фестивале «Родники Алтая» в Усть-Коксе. Респондентам задавали вопросы о том, какие проблемы они считают наиболее важными, какие из них следует решать в первую очередь. Участникам предлагали внести предложения в программу развития региона, которая уже получила название «Сильный Алтай».

Как пишут «Новости Горного Алтая», на данный момент обработано уже около тысячи анкет. Большинство опрошенных (80%) в числе основных проблем назвали низкие зарплаты и плохое состояние дорог. Среди главных проблем в регионе также безработица, рост цен, высокие тарифы на услуги ЖКХ.

Говоря о развитии региона, то 78% опрошенных считают необходимым обеспечить территорию качественным дорогам. Другими приоритетами названы повышение качества жизни, поддержка сельского хозяйства, доступность образования и создание условий для занятий спортом.

Врио главы региона Олег Хорохордин согласился с предварительными результатами опроса. Он подчеркнул, что все предложения будут обобщены, проанализированы на экспертном совете и включены в работу.

Хорохордин добавил, что со следующей недели волонтеры продолжат опросы в Горно-Алтайске и районах республики. В городе будут работать стационарные точки в наиболее посещаемых местах.

«Радует, что люди живо интересуются процессом, большинство желает непосредственно участвовать в написании программы развития Республики Алтай. Сейчас мы формируем наше будущее вместе, закладываем основу для укрепления и процветания региона», —резюмировал Олег Хорохордин.