Жителю Алтая дали 24 года тюрьмы за убийство двух женщин-инвалидов

Новости 05.07.2019 8:15 52

Житель Алтайского края приговорен к длительному сроку заключение за убийство двух женщин-инвалидов, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как пишет ведомство, в Алтайском районе 43-летний подсудимый в июле 2018 года освободился из мест лишения свободы. Не успев отдышаться на воле, он совершил особо тяжкое преступление.

В вечернее время он через проем в окне веранды дома проник в дом двух одиноко проживающих местных жительниц. Обе они погибли на месте происшествия от множественных ножевых ранений, приведших к развитию обильной кровопотери, - рассказали в прокуратуре.

Выяснилось, что обе потерпевшие были инвалидами по состоянию здоровья. Одна из них пережила тяжелую операцию, а вторая инсульт.

После совершения преступления подсудимый включил свет, для того, чтобы убедиться, кому нанес телесные повреждения. Ранее он с убитыми не был знаком. Выбрал их дом, можно сказать, случайно - в нем работал телевизор, понимал, что там находятся люди, - говорится в сообщении ведомства.

Из дома преступник забрал вещи, среди них были носовые платки, наволочки, простынь, фрагменты тюли и ткани, женское нижнее белье, кнопочный телефон, а также денежные средства в сумме 9 тысяч 900 руб.

Злоумышленник осужден к 24 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также на него по отбытию основного наказания наложены дополнительные ограничения.