Исследование: готовый бизнес в Барнауле за год подорожал на 23 %

Новости 05.07.2019 8:45 51

По данным Avito, во II квартале 2019 года средняя стоимость готового бизнеса в Барнауле составила 2,73 млн рублей – это на 23 % дороже, чем в прошлом году. При этом, Барнаул демонстрирует наибольшее снижение спроса на действующие бизнес-структуры – он уменьшился на 17 %.

Наиболее востребованными в городе оказались компании из сферы торговли, услуг и общепита. Наименьший интерес вызывали: индустрия развлечений, интернет-магазины, сельское хозяйство и строительство. Сельское хозяйство, средняя стоимость которого составляет 9,49 млн рублей, является самым дорогим видом готового бизнеса.

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В целом по стране спрос на покупку работающего бизнеса увеличился на 6 %, а предложение – более чем на четверть (+ 27 %). При этом, средняя стоимость покупки действующего предприятия снизилась на 8 % и достигла 3,05 млн рублей, для Барнаула этот показатель составляет 2,7 млн.

По росту стоимости готового бизнеса Барнаул делит четвертое место с Екатеринбургом и Ульяновском, уступая Казани (+32%), Тольятти (+35%) и Воронежу (+37%).