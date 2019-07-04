Барнаульцев ждет отключение горячей воды из-за ремонта тепловой сети

Новости 04.07.2019 18:45 69

В связи с реконструкцией тепловой сети, с 5 до 15 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов по улицам Шукшина, Юрина, Солнечная Поляна, Г. Исакова и Попова. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

В рамках ремонтных работ по реконструкции тепловых сетей с 5 до 15 июля горячую воду ограничат для 23 многоквартирных домов, 4 детских садов и 3 школ. Всего на этом участке специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 252 м магистральных и квартальных тепловых сетей диаметром от 110 до 400 мм.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A9627d03138b217b2fa3515082f1142b7843fd5d926dc2a19a64bc46e5e3e69a7&source=constructorLink

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.