Малый и средний бизнес на Алтае превысил показатель закредитованности по стране

Новости 04.07.2019 17:50 90

За период с января по апрель 2019 года объем привлеченных кредитов субъектами предпринимательства составил 27,3 млрд. рублей, в том числе индивидуальными предпринимателями – 3,2 млрд. рублей. Данные представлены отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления ЦБ России.

По сравнению с тем же периодом 2018 года, малый и средний бизнес в регионе стал больше привлекать банковские средства. Закредитованность индивидуальных предпринимателей выросла на 34,3%.

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Темп роста кредитования предпринимательства в Алтайском крае превысил показатель как по России, так и по Сибирскому федеральному округу в целом. Общероссийский показатель равен 112,3%, а по СФО он составляет 98,0%.

Как сообщает сайт управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, отмечается увеличение доли кредитов, привлеченных региональным малым и средним бизнесом в общем объеме вновь выданных кредитов хозяйствующим субъектам, с 50,2% до 51,5%.

Росту кредитования предпринимательства на территории Алтайского края способствует деятельность финансовых институтов поддержки предпринимательства (региональной гарантийной организации и Алтайского фонда микрозаймов), созданных Правительством края, а также реализация в регионе во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».