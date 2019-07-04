Жители Алтайского края получат бесплатный доступ к спутниковому ТВ от МТС

Новости 04.07.2019 14:55 70

В Алтайском крае запущен конвергентный пакет спутникового телевидения и безлимитного мобильного интернета МТС. Продукт «Спутниковое ТВ и 4G роутер» обеспечит жителей доступом к высококачественному цифровому контенту и мобильному интернету в рамках единого пакета и лицевого счета.

Конвергентный пакет предназначен, прежде всего, для людей, живущих в селах и небольших городах, где спутниковое телевидение является оптимальным способом доступа к телевизионным услугам, а мобильный сервис – единственным способом выхода в интернет.

При подключении пакета «Спутниковое ТВ и 4G роутер» абоненты смогут приобрести мобильный роутер и спутниковое оборудование со скидкой, а также организовать раздачу домашнего интернета через 4-G роутер и «Базовый пакет» Спутникового ТВ с 187 каналами. Оплачивать услуги можно будет в рамках единого счета, одним платежом. За мобильный интернет абонент будет платить по тарифам региона, а спутниковый телевизионный пакет «Базовый» будет доступен без абонентской платы. Стоимость конвергента со Спутниковым ТВ в Алтайском крае составит 700 рублей ежемесячно.

«МТС предлагает жителям Алтайского края новый продукт, который позволит обеспечить жителей края самыми популярными сервисами с максимальным удобством, и что важно, минимальными затратами жителей большинства районов края. Для нашего аграрного региона, где во многих малых или удаленных населенных пунктах до сих пор нет инфраструктуры фиксированной связи, крайне важен доступ к сети интернет и качественному цифровому ТВ-контенту», – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Подключение спутникового ТВ доступно в любом населенном пункте, включая территории вне цифрового эфирного наземного вещания: в салоне связи МТС, через агентов компании или на сайте компании.