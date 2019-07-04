Алтайские «единороссы» отрицают причастность к наклейками на гумпомощи

Новости 04.07.2019 18:15 68

В Иркутской области, которая пострадала от обильного паводка, разгорелся скандал вокруг гуманитарной помощи жителям региона. На упаковках с вещами в пункте приема неожиданно появились наклейки с логотипом партии «Единая Россия».

В Алтайском крае в этой связи разгорелись дискуссии, в ходе которых партию обвинили в стремлении набрать очки на людском горе.

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Как пишет «МК на Алтае», руководитель направления агитационно-пропагандистской работы исполкома «Единой России» в регионе Василий Морозов опроверг информацию о партийных наклейках на мешки с гуманитарной помощью пострадавшим от паводка в Иркутске.

Читал комментарии под постами и новостями про сбор гуманитарной помощи для Иркутска в Алтайском крае, - рассказал он на своей странице в «Фейсбуке». - В комментариях пишут, что именно в Алтайском крае были наклеены логотипы ЕР на мешки с гумпомощью. Причём механика распространения этой инфы - хоть в учебники бери. Кто-то просто запостил картинку. Затем кто-то сказал - ага, это алтайские!

Он выразил уверенность в том, что партия собирает гуманитарную помощь, но никаких логотипов на ней не будет. По его словам, такой вопрос даже не обсуждали.

«Потому что это ни разу не вопрос пиара в данном случае, - продолжил Морозов. - По крайней мере, партийного. Здесь со стороны партии только организация, информирование о возможности и точка сборки. Всё. Алтайский край соберёт вещи и всё нужное, отправит. И, надеюсь, поучаствуют в этом многие».