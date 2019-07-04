Учения: на объекте «Росводоканал Барнаул» произошла утечка хлора

Новости 04.07.2019 15:50 53

На очистных сооружениях канализации (ОСК) №1 «Росводоканал Барнаул» прошли тактико-специальные учения Управления по делам ГО и ЧС Барнаула. Отрабатывались действия при аварии на химически опасном объекте, в которых были задействованы работники предприятия.

По легенде учений на объекте произошла утечка хлора. Перед сотрудниками ГО и ЧС и работниками водоканала стояла задача – оперативно провести эвакуацию и оказать помощь «пострадавшему». После срабатывания серены на ОСК прибыло аварийно-спасательное формирование. Определив место поражения и выставив специальные знаки, газоспасатели с помощью сотрудников водоканала проникли на территорию склада, эвакуировали «пострадавшего», передали работникам ОСК, которые доставили его в пункт оказания первой помощи. Итоги тренировки: чрезвычайная ситуация ликвидирована, жизнь «пострадавшего» вне опасности.

Такие учения на объектах водоканала проводятся регулярно. Важно до мелочей отработать совместные действия сотрудников ГО и ЧС и предприятия, минимизировать время, провести эвакуацию и другие необходимые действия четко и слаженно, обеспечить безопасность персонала и жителей близлежащих домов. Вопросы безопасности – один из приоритетов работы «Росводоканал Барнаул». В компании уже второй год реализуется проект, направленный на совершенствование культуры безопасности и защиты от травматизма.

Отметим, что применять на практике полученные знания работникам водоканала и ГО и ЧС не приходилось ни разу: чрезвычайных ситуаций на объектах предприятия не было.