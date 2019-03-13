Набережная Барнаулки: стартовало общественное обсуждение изменений в проекте межевания

Новости 04.07.2019 16:15 107

Накануне в Барнауле стартовало общественное обсуждение изменений в проекте межевания для подготовки строительства набережной Барнаулки. Соответствующее оповещение опубликовано на сайте городского Комитета по архитектуре.

Согласно документу, обсуждение будет проходить в течение двух месяцев – с 3 июля по 3 сентября. Однако предмет обсуждения – проект и информационные материалы – будут доступны лишь через неделю, с 10 июля.

Ознакомиться с ними можно будет либо на сайте комитета, либо на экспозициях по адресам: улица Короленко, дом № 65, улица Никитина, дом № 60. Срок проведения экспозиции понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00.

Предложения и замечания принимаются до 1 августа на сайте, экспозиции или в письменной форме по адресу: проспект Строителей, дом № 8, информационно-справочный сектор (кабинет 14).

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