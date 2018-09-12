ЮНЕСКО высказало мнение о строительстве газопровода в Китай через Алтай

Новости 04.07.2019 17:20 236

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО без обсуждения принял решение о недопустимости застройки природных объектов «Западный Кавказ» и «Золотые горы Алтая» в России. К такому выводу пришли во время сессии ЮНЕСКО, которая проходит в Азербайджане. Как сообщает «Коммерсант», экологи посчитали эти меры недостаточно жесткими.

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Они выразили надежду, что в следующем году ЮНЕСКО потребует от России более серьезные требования по сохранению природных объектов. Международная организация намерена в 2020 году оценить угрозу пяти «самым проблемным» природным объектам на территории страны. Российские компании уже имеют на эти объекты конкретные планы.

Российская сторона, к слову, подтвердила информацию о прохождении маршрута планируемого газопровода «Сила Сибири-2» (бывший проект «Алтай») в обход объекта «Золотые горы Алтая». Однако, комитет напомнил, что любое решение о прохождении газопровода через природоохранную территорию будет достаточным основанием для перевода в список всемирного наследия под угрозой. Для понимания реальности альтернативного маршрута организация попросила предоставить подтверждающие документы.

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ЮНЕСКО также заявили о беспокойстве тем фактом, что российские власти не предоставили информацию по месторождению золота Малый Калычак в Горном Алтае. На исправление ситуации дали срок до 1 февраля 2020 года.

По данным Минприроды, лицензия на добычу золота у Телецкого озера была приостановлена.