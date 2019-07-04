Финансирование образовательной госпрограммы на Алтае вырастет почти на 50 млрд рублей
Счетной палатой опубликовано заключение финансово-экономической экспертизы проекта внесения изменений в государственную программу «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае», представленного краевым Минобром.
Счетной палатой было сделано замечание по поводу несоблюдения сроков утверждения программы. С учетом изменений общий объем ее финансирования составит 172,5 млрд рублей, увеличившись на 47,2 млрд (+ 37,7 %).
- Федеральный бюджет – 5,7 млрд рублей (3,32 %). Рост на 80,5 млн рублей (+ 1,4 %);
- Краевой бюджет – 166,5 млрд рублей (96,5 %). Рост на 47,09 млрд рублей (+ 39,4 %);
- Местные бюджеты – 257,9 млн рублей (0,15 %). Рост на 12 млн рублей (+ 5 %);
- Внебюджетные источники – 58,3 млн рублей (0,03 %). Рост на 43,5 млн рублей (в 2,9 раза).
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Накануне прошла встреча председателя Счётной палаты Алтайского края Виктора Миненка и председателя АКЗС Александра Романенко.
Кроме того, в предлагаемом постановлении пересмотрены запланированные результаты подпрограмм основного проекта «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае». В Счетной палате отмечают, что пояснительная записка к проекту постановления не содержит информации о причинах изменений.
Планка снижена для следующих подпрограмм:
- Увеличение доли дошкольников, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных организациях – запланировано 80 % вместо 100 %;
- Снижение доли воспитанников организаций для детей-сирот – запланировано 7,2 % вместо 7,3 %;
- Охват постинтернатным патронатом выпускников организаций для детей-сирот – запланировано 40,3 % вместо 47,5 %;
- «Увеличение количества специализированных центров компетенций, аккредитованных Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – запланировано 3 вместо 8;
- Также снижены планы расхода топлива, воды и электроэнергии на человека в образовательных организациях.
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Планка повысилась для таких подпрограмм, как:
- Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам – запланировано 100 % вместо 96 %;
- «Увеличение численности выпускников профессиональных образовательных организаций, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия» -- запланировано 640 человек вместо 150;
- Увеличение удельного веса численности учителей школ в возрасте до 35 лет – запланировано 25 % вместо 24 %;
- «Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, обеспеченных выходом в Интернет на скорости не ниже 1 мбит/с» – запланировано 85 % вместо 75 %.
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С 2021 года по 2022 год продлены срок и этапы реализации госпрограммы в связи с подготовкой заявок края на предоставление в 2020 – 2022 годах субсидии из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». Одним из условий предоставления субсидии является наличие в субъекте РФ региональной программы, включающей в себя мероприятия, предусмотренные нацпроектом.