Пьяный сельчанин напал с ножом на алтайского полицейского

Новости 04.07.2019 13:20 37

В Алтайском крае произошло дерзкое нападение на сотрудника правоохранительных органов, говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Инцидент произошел ночью 21 июня в селе Кулунда, где стражи порядка остановили ранее неоднократно судимого местного жителя. Мужчина был пьян.

Полицейские стали устанавливать его личность, как в этот момент нарушитель набросился на них с ножом. «Мужчина нанес одному из полицейских удар ножом в область живота, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.