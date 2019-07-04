Волонтеры ищут пропавшую 16-летнюю девушку из Алтайского края

Новости 04.07.2019 12:50 56

В Алтайском крае продолжают разыскивать пропавшую без вести 16-летнюю жительницу Бийска. Виктория Лазарева еще 2 июля ушла из дома и не вернулась.

К ее поискам подключились волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт», которые распространяют листовки с приметами девочки. Как пишет «АиФ-Алтай», перед пропажей конфликтов с родственниками не было.

Рост составляет 162 см, она среднего телосложения. Волосы русые ниже плеч, глаза голубые. Была одета в черную ветровку с золотистыми рукавами, рубашку в черно-белую клетку, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.