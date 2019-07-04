Прогноз до 2080 года: в России стремительно вымирает население

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия катастрофическими темпами теряет население, передают РИА Новости. По ее словам, естественная убыль за четыре месяца в стране составила 149 тысяч человек. Кроме того, Голикова подчеркнула, что многие региону специально снижают цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Цифры по России
На начало 2019 года численность населения в России составляла более 146,7 миллиона человек. Согласно данным РИА Рейтинга, повсеместно в стране упала рождаемость, которая опережает снижение смертности населения. При этом больше уезжают, чем приезжают. В период с 2016 по 2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек, мигрировали 598,71 тысячи, а естественная убыль составила 355,13 тысячи.
Всего по итогам года диагноз «злокачественное новообразование» был поставлен 12 466 пациентам
Цифры по Алтайскому краю
За первые четыре месяца 2019 года в Алтайском крае родилось 7005 человек, а скончалось - 11 444. Таким образом, естественная убыль населения за период с января по апрель составила 4439 жителей. Это больше, чем за аналогичный отрезок в 2018 году. Отрицательная динамика стала возможна из-за дальнейшего падения рождаемости в регионе.
Кстати, чаще всего летальные исходы фиксируют у жителей края из-за болезней системы кровообращения (5047 случаев) и новообразований (1829 эпизодов). При этом снижается число погибших в ДТП и добровольно ушедших из жизни. Напротив, данные по отравившимся алкоголем и убитым продемонстрировали рост.
Всему виной - падение рождаемости
Прогноз до 2080 года
В концу 2070-х годов население нашей страны может сократиться до 100 миллионов человек. Такую информацию представили эксперты ООН в демографическом докладе.
При благоприятном раскладе, к 2080 году население России может превысить 160 миллионов человек. Таким образом, среднее медианное значение для 2080-го составляет около 127 миллионов. Сейчас в России проживают примерно 145 миллионов человек.
К 2100 году, по оптимистичному прогнозу, число россиян может превысить 180 миллионов человек, а негативный сценарий предполагает, что оно сократится до 85 миллионов.