ЛДПР готова провести массовый митинг против Генплана Барнаула

Новости 04.07.2019 11:50 112

На одной из ближайших сессий БГД будут рассматривать проект нового генплана для Барнаула. Представители ЛДПР выразили несогласие с рядом пунктов. В частности, они выступают противниками предполагаемых в плане масштабных рубок реликтового бора. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.

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Документ подразумевает капитальное строительство в барнаульском лесу – от улицы Ляпидевского и базы Динамо до Широкой Просеки. От улицы Тихонова до 6-й Нагорной, где несколько лыжных баз, и от Змеиногорского тракта до спуска к Барнаулке - зона специализированной застройки под медицинские центры.

«Как известно, 29 мая 2019 года губернатор Виктор Томенко подписал новое Постановление о резервировании на три года земельных участков под объекты медкластера – под угрозу попадают, в первую очередь, примерно 80-100 гектаров леса. Но и остальная территория из ранее зарезервированных экс-губернатором Карлиным 614 гектаров под большим вопросом. Хотя там уже есть четыре профилактория, два крупных санатория и разные базы отдыха. Куда еще рубить?» - задается вопросом депутат фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова.

Депутат также добавила, что это единственная лесная зона отдыха для всех барнаульцев и для восстановления ее функционала в другом месте потребуется больше ста лет. Кроме того, члены партии выразили опасение, что при возведении объектов медкластера будет уничтожена «Трасса здоровья».

«Кто и когда изначально перевел эти зоны из лесных в общественно-деловые – городская администрация или краевая власть? Кто допустил, что эти участки вообще можно резервировать под строительство?», - задаются вопросом местные либерал-демократы.

Евгения Боровикова предполагает, что вырубка леса может привести к климатическим изменениям с последующим усилением ветра и оползням. По ее словам, город рискует задохнуться от пыли. Фракция ЛДПР в Барнаульской городской Думе намеревается голосовать против принятия нового генплана и будет призывать к этому однопартийцев представленных в АКЗС.

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Ознакомиться с проектом можно в коридорах городской и районных администраций. В ЛДПР возмущены тем фактом, что публичных слушаний чиновники решили не проводить, а сам проект разработчики презентовали летом, когда большое количество людей в свободное от работы время находятся на дачах и за городом. По мнению партийцев, это было сделано специально, чтобы не привлекать внимания к весьма спорному проекту и форсировать его принятие вопреки критике.

На сайте партии также говорится, что ЛДПР готовы поднять всю общественность, провести массовые митинги и пикеты и добиваться ответов от чиновников.