Автокредиты можно будет рефинансировать в ВТБ

Новости 04.07.2019 11:15 44

ВТБ запускает программу по рефинансированию кредитов на автомобили. Клиенты могут переоформить действующие займы любого банка под более низкую ставку – от 3 % годовых, с возможностью замены транспортного средства.

Минимальные ценовые параметры в размере 3 % доступны по программе trade-in. Имеющийся автомобиль может быть принят в счет части стоимости приобретаемого, который может быть как новым, так и с пробегом. Максимальный размер кредита в данном случае составит не более 5 млн рублей. Ставка 3 % доступна при оформлении страхования залога на весь срок кредита (дисконт составит 3 п.п.), полиса личного страхования (4 п.п.) и оформлении карты ВТБ «Автолюбитель» (2 п.п.). Отметим, что все услуги оформляются клиентами по желанию.

В рамках новой программы банк также предлагает рефинансирование действующего кредита без замены автомобиля и с возможностью получить наличные на любые цели. Ставка в этом случае составит от 6 % годовых. Для получения займа с данными ценовыми параметрами необходимо оформление страхования залога на весь срок кредита (5,5 п.п.) и карты ВТБ «Автолюбитель» (3 п.п.). В данном случае клиентам доступны средства в размере до 3 млн рублей.

«Новое предложение уникально для клиентов, желающих рефинансировать автомобиль на более выгодных условиях и получить дополнительные средства на любые цели по процентной ставке ниже кредитов наличными. В зависимости от типа и количества оформленных по желанию клиента сервисных услуг ему предоставляются различные дисконты. Мы надеемся, что данное предложение будет востребовано среди автолюбителей», – комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент ВТБ, начальник управления организации продаж автокредитов.

Действие новой программы распространяется на кредиты ВТБ и сторонних банков. Срок – от одного до пяти лет. Для оформления заемщику потребуется паспорт и второй документ на выбор.

По итогам пяти месяцев ВТБ провел 40 тысяч сделок на общую сумму 30 млрд рублей. Объем портфеля на 1 июня составил 112,8 млрд рублей.