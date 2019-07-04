Обзор амбициозных строительных проектов-«призраков» в Барнауле

Новости 04.07.2019 10:50 170

Рынок недвижимости Барнаула и Алтайского края переживает не лучшее время. Однако некоторые компании продолжают презентовать и приступать к реализации крупных кварталов, жилых комплексов, коттеджных поселков.

Правда, некоторые из них потерпели неудачу, сейчас в краевой столице выставлено на продажу сразу несколько крупных земельных участков. На этих территориях планировали построить «высотки». Сайт «Алтайский портал недвижимости» предлагает вспомнить, какие амбициозные проекты создали определенный общественный резонанс, но до сих пор не нашли покупателя.

Например, уже долгое время АО «Барнаулкапстрой» пытается решить судьбу участка в 15 соток на ул. Советской армии, 60 с готовым проектом 16-этажного дома и проведенными к нему коммуникациями. Лот стал самым дорогим, его цена составляет 35 млн рублей. Согласно плану дом – одноподъездный, дворовая территория рассчитана на парковки, детские площадки, беседки для взрослых и хозяйственные территории.

Еще один масштабный проект, который не удалось реализовать, находится на ул. Пролетарская, 85. Площадь участка 12,7 соток, собственник продает его за 33 млн рублей. В придачу также имеется проект многоквартирного жилого дома, причем уникального, не имеющего аналогов во всем городе. Это свечка в 12-14 этажей, с 1 подъездом и лишь 28 квартирами. Подземный паркинг рассчитан на 57 авто, то есть по 2 машиноместа на семью. В нем запроектирована автоматизированная система помещения транспортных средств в ячейки. На последних этажах – роскошный пентхаус с собственной террасой на крыше.

Другой участок за 20 млн рублей продают на ул. Никитина, 61а. Его площадь составляет 10 соток, имеется готовый проект административного 6-этажного здания и правоустанавливающие документы. Кроме этого, компания «Алтайэнергожилстрой» давненько реализует землю на ул. Ползунова, 55е вместе с начатым и незавершенным зданием – спортивно-оздоровительным комплексом в четыре уровня. Территория составляет 15 соток, цена – 10 млн рублей.

Любопытно, что ранее этот же застройщик пытался продать амбициозный проект трех башен на пр. Красноармейский, 61б, которые изначально были 25-этажками с бассейнами на крыше. К сожалению, после нескольких доработок архитекторов они стали обычными 16-этажными зданиями. По сей день проект не утвержден.

Также, на рынок может вновь выйти интересный проект «СтройГаза» с необычными фасадами под дерево на ул. Димитрова, 150. В настоящее время он заморожен на уровне 2 этажей, его приобрела компания «Оптима», руководители которой пока не определились продолжать возведение своими силами или выгодно продать объект. Ранее он уже выставлялся на продажу, но безуспешно.

Самое интересное, что в Барнауле практика выкупа таких территорий имеется. Однако покупатели готовы купить только земельный участок, без проекта жилого дома.

Не так давно «Жилищная инициатива» приобрела подобный лот – территорию на ул. Гущина, 171а с готовой и одобренной концепцией высотки у ПСИП «Сиада». В свою очередь, СК «Сибирия» выкупила замороженный на стадии котлована объект с землей, в рамках которого должны были появиться две «хрустальные» башни по 16 этажей на ул. Юрина, 168к. Но и в этих случаях проекты девелоперам не пригодились, так как они полностью их переработали и приступили к реализации уже совершенно других домов. Сами застройщики аргументируют это тем, что за годы простоя концепции ЖК устаревают, и их приходится модернизировать.