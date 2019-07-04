Часть домов в барнаульском поселке останется без воды на время ремонта теплосети

Новости 04.07.2019 10:20 42

В связи с реконструкцией тепловой сети в поселке Новосиликатный, будет ограничена подача горячей воды почти на сутки. Об этом сообщает управление по внешним связям алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

Ремонтные работы будут проведены в рамках программы подготовки к будущему отопительному сезону. Горячей воды не будет в 24 жилых домах и шести социальных учреждениях.

Время отключения: 4 июля с 12:00 по 5 июля 5:00 часов.

«Это время необходимо для переключения поселка на временную обводную тепловую сеть, чтобы избежать отключения ресурса на более длительное время. Всего на этом участке специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 652 метров теплой сети диаметром 300 мм. Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте: Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Запланированные работы должны повысить надежность теплоснабжения для горожан в холодный период.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте.