Жителям Алтая запретят собирать грибы и ягоды?

Новости 04.07.2019 9:55 37

Минсельхоз России разработало законопроект, предусматривающий передачу ему права регулировать сбор грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав, березового сока и прочих «дикоросов». Проект представлен на суд общественности.

«Сфера переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов, а также лекарственных растений является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста», — гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

Минсельхоз хочет получить полномочия по нормативно-правовому регулированию в отрасли, «в целях решения проблемных вопросов…», что «позволит обеспечить эффективную работу…», «положительно скажется на урегулировании…». В глаза бросается полное отсутствие какой бы то ни было конкретики.

Недостатки отрасли, которые Минсельхоз хочет исправить, еще более туманны: «несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения…».

Есть отчетливое подозрение, что изменения будут представлять собою попросту ограничения на сбор «дикоросов» для населения.