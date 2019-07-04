Жителям Алтая запретят собирать грибы и ягоды?

Минсельхоз России разработало законопроект, предусматривающий передачу ему права регулировать сбор грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав, березового сока и прочих «дикоросов». Проект представлен на суд общественности.
«Сфера переработки и оборота пищевых дикорастущих ресурсов, а также лекарственных растений является экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста», — гласит текст пояснительной записки к законопроекту.
Минсельхоз хочет получить полномочия по нормативно-правовому регулированию в отрасли, «в целях решения проблемных вопросов…», что «позволит обеспечить эффективную работу…», «положительно скажется на урегулировании…». В глаза бросается полное отсутствие какой бы то ни было конкретики.
Недостатки отрасли, которые Минсельхоз хочет исправить, еще более туманны: «несовершенство правового регулирования сбора дикорастущего сырья в предпринимательских целях и для собственных нужд населения…».
Есть отчетливое подозрение, что изменения будут представлять собою попросту ограничения на сбор «дикоросов» для населения.