Попечительский совет АлтГПУ обсудил планы и перспективы вуза

Новости 04.07.2019 9:20 53

Попечительский совет создан для оказания содействия университету в области обучения и воспитания обучающихся, улучшения материально-технической базы и финансовой поддержки деятельности вуза.

На заседании Попечительского совета присутствовали представители исполнительной и законодательной власти региона. Игорь Борисович Степаненко, заместитель Председателя Правительства Алтайского края приветствуя участников первого заседания Попечительского совета сказал о важности профессии педагога: «Чем бы мы не занимались в жизни – всё начинается с воспитателя, с учителя. Мы должны поднимать профессию учителя на должный уровень, чтобы выпускники педвуза не искали других путей, а шли в школу, учить детей».

Депутат Государственной Думы (комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи) Наталья Сергеевна Кувшинова отметила среди положительных тенденций, что педуниверситет не замыкается на себе, он открыт во вне и такое лоббирование идет ему на пользу: «Казалось бы, что значат подписанные соглашения для каждого студента – ничего. Но это новые возможности, зарубежные стажировки, расширение базы практики и т.д.».

Ректор АлтГПУ Ирина Рудольфовна Лазаренко презентовала членам Попечительского совета и гостям основные направления деятельности вуза и потенциал педуниверситета в реализации Национальных проектов.

На первом заседании состоялись выборы председателя Попечительского совета АлтГПУ, которым единогласно была избрана Светлана Анатольевна Бочкова, директор барнаульской школы №31.

Основным вопросом заседания стало обсуждение планов и перспектив работы Попечительского совета АлтГПУ. О важности интеграции усилий вузов и общественных организаций в развитии образования рассказала Ольга Александровна Казанцева, Врио Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края по правам ребенка. Она также подняла актуальную для современного общества проблему буллинга и детской смертности, отметив, в связи с этим важность того факта, что Алтайский педуниверситет поддержал проект по созданию безопасной среды в образовательных организациях: «Студенты уже во время обучения должны получать необходимые в области решения данных проблем компетенции».

Учитель истории кулундинской школы, консультант-эксперт по вопросам патриотического воспитания Виталий Сергеевич Ерёменко поделился с коллегами своим видением потребностей школы с точки зрения заказа вузу. Как выпускник вуза и школьный учитель он назвал эффективные варианты взаимодействия педуниверситета с выпускниками (ярмарки вакансий, форум «Молодой учитель. Формула успеха» и т.д.), отметив тем не менее, что данные формы нужно расширять.

О новых тенденциях позиционирования педагогического вуза в медиапространстве края рассказала ведущая телеканала «Вести Алтай», редактор отдела «Культура» ГТРК Вера Николаевна Климанова. Об удачном примере государственно-частного партнерства на примере проекта «Лето с педуниверситетом. Каникулы в Бочкарях» рассказала начальник проектного офиса АлтГПУ Ольга Александровна Плешкова.

В режиме свободного микрофона участники заседания также высказали несколько перспективных идей взаимодействия, на основании которых было предложено сформировать в ближайшее время план работы Попечительского совета АлтГПУ на 2019-20 годы.