Члены барнаульской ОПГ осуждены за хищения на 40 млн рублей

Новости 04.07.2019 8:50 59

Ленинский районный суд Барнаула вынес приговор 36 членам преступной группы, организовавшей хищение готовой продукции с территории предприятия ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат».

Пользуясь знанием всех тонкостей перемещения готовой продукции за пределы предприятия, в 2013-2015 годах злоумышленники похищали шины, камеры, ободные ленты, используемые для оснащения подвижного транспорта, на общую сумму, превышающую 39 млн рублей. Дальше краденое сбывалось на территориях Алтайского края, Республик Алтай и Татарстан, Новосибирской и Ярославской областей.

36 подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном и крупном размерах). Некоторые из них ранее были работниками предприятия.

Члены алтайской ОПГ пойдут под суд Новости 06.06.2019 18:50 Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего организатора преступной группы и двух ее членов 1046

Суд назначил наказание 12 мужчинам от 3 лет 8 месяцев до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 24 подсудимым – от 3 до 6 лет лишения свободы условно в зависимости от роли и степени участия. Кроме того, с них в долевом порядке в счет возмещения ущерба в пользу ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.