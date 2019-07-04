В Алтайском крае владельцам аварийных квартир выдали почти 225 млн рублей

С начала года в Алтайском крае почти 300 человек из 175 аварийных квартир общей площадью 5,8 тысяч кв. м получили денежные компенсации на общую сумму 224,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минстроя.
Новый этап переселения граждан из аварийного жилья проходит в Барнауле, Славгороде, а также в Каменском, Локтевском, Змеиногорском, Мамонтовском и Третьяковском районах. На данном этапе производится выплата денежных компенсаций. Квартиры в натуральном виде выдаваться тоже будут, но позже – их еще необходимо приобрести. Для этого потребуется провести соответствующие конкурсы, торги и процедуры, связанные с оформлением документов. Поэтому начать решено с выдачи денежных средств.
Переселение осуществляется по краевым адресным программам: «Обеспечение доступным комфортным жильем населения Алтайского края на 2014-2020 годы» и Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», которые объединены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Здание планировали снести еще в 2017 году
К сентябрю 2025 года в крае планируется улучшить жилищные условий более восьми тысяч человек, проживающих в 268 домах на территории 13 муниципальных образований. Это дома признанные аварийными в период с января 2012 по январь 2017 года. На переселение планируется направить 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 38,6 млн рублей из краевого.
На предыдущую краевую программу было направлено 5 млрд рублей. По ней было переселено более 11,5 тысяч жителей 24 муниципалитетов.