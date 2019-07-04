На что тратятся средства курортного сбора в Алтайском крае?

Новости 04.07.2019 7:50 98

С 1 мая 2018 года в Алтайском крае начали взимать курортный сбор с туристов. На какие цели тратятся средства, собранные в ходе эксперимента? Об этом информирует «Парламентская газета».

К слову, первоначально документ определил три региона, где взнос предполагалось установить в экспериментальном порядке - Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. В Крыму эксперимент отложили на 2019 год.

Между тем регионы-участники рапортуют об успешности эксперимента. Например, в Алтайском крае туристы платят в 2019 году по 50 рублей с человека за сутки. Ранее власти нашего края сообщали, что тратить средства курортного сбора можно будет только на муниципальные объекты.

На что будут тратить деньги от курортного сбора? Аналитика 25.04.2018 20:15 1385

Как сообщили «Парламентской газете» в департаменте администрации губернатора и правительства региона по информационной политике, с начала проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры по настоящее время в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 39,8 миллиона рублей, значительная часть которых уже потрачена на благоустройство курортной территории.

За счёт средств курортного сбора обустроены прилегающие к курортной зоне леса, убраны валежник и поросль, установлены новые скамейки и урны в местах общего пользования на территории курорта, - подчеркнули краевые власти.

Более того, средства пошли на благоустройство левого берега реки Белокуриха в районе санатория «Алтайский замок» и «Старой Радонолечебницы». Также осуществлены предпроектные работы пешеходной зоны курорта и разработаны дизайн-проекты пешеходной зоны «Ореховая аллея», а также санатория «Алтайский замок».

Добавим, в текущем году продолжится реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории Белокурихи, в рамках которого планируется обустройство пешеходных зон курорта, а также мест общего пользования, передает издание.