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На что тратятся средства курортного сбора в Алтайском крае?

Новости
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С 1 мая 2018 года в Алтайском крае начали взимать курортный сбор с туристов. На какие цели тратятся средства, собранные в ходе эксперимента? Об этом информирует «Парламентская газета».

К слову, первоначально документ определил три региона, где взнос предполагалось установить в экспериментальном порядке -  Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. В Крыму эксперимент отложили на 2019 год.

Между тем регионы-участники рапортуют об успешности эксперимента. Например, в Алтайском крае туристы платят в 2019 году по 50 рублей с человека за сутки. Ранее власти нашего края сообщали, что тратить средства курортного сбора можно будет только на муниципальные объекты. 

На что будут тратить деньги от курортного сбора?

На что будут тратить деньги от курортного сбора?

Аналитика

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Как сообщили «Парламентской газете» в департаменте администрации губернатора и правительства региона по информационной политике, с начала проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры по настоящее время в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 39,8 миллиона рублей, значительная часть которых уже потрачена на благоустройство курортной территории.

За счёт средств курортного сбора обустроены прилегающие к курортной зоне леса, убраны валежник и поросль, установлены новые скамейки и урны в местах общего пользования на территории курорта, - подчеркнули краевые власти.

Более того,  средства пошли на благоустройство левого берега реки Белокуриха в районе санатория «Алтайский замок» и «Старой Радонолечебницы». Также осуществлены предпроектные работы пешеходной зоны курорта и разработаны дизайн-проекты пешеходной зоны «Ореховая аллея», а также санатория «Алтайский замок».

Добавим, в текущем году продолжится реализация эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории Белокурихи, в рамках которого планируется обустройство пешеходных зон курорта, а также мест общего пользования, передает издание.

Стало известно, сколько денег собрали в Белокурихе с туристов за первые месяцы 2019 года

Стало известно, сколько денег собрали в Белокурихе с туристов за первые месяцы 2019 года

Новости

Всего с начала эксперимента собрано 31,6 млн рублей

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Автор: Политсиб.ру