В барнаульском поселке Новосиликатный ограничат подачу горячей воды

Новости 03.07.2019 17:55 32

В связи с реконструкцией тепловой сети, с 12:00 4 июля до 05:00 5 июля будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов барнаульского поселка Новосиликатный. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Горячую воду ограничат для 24 жилых домов и 6 социальных учреждений с 12:00 4 июля до 05:00 5 июля. Это время необходимо для переключения поселка на временную обводную тепловую сеть, чтобы избежать отключения ресурса на более длительное время. Всего на этом участке специалисты Сибирской генерирующей компании планируют реконструировать 652 м теплой сети диаметром 300 мм.

Список объектов, где будет ограничена подача горячей воды, отмечен на карте: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A067ef4d7b639788cdefc487614c0571078fc8cb738dbd22d34f967cee7bab5ba&source=constructorLink

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему отопительному сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.