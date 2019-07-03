Власти обсудят развитие городов – курортов в Белокурихе

Новости 03.07.2019 18:35 28

В Белокурихе 4 июля в 11:00 состоится выездной «круглый стол» по теме «Государственное обеспечение сохранения уникальных природных территорий». К участию приглашены депутаты, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, экспертного и научного сообщества.

Модераторами круглого стола будут председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Иван Шмаков.

На обсуждение выносятся вопросы развития городов-курортов с учетом соблюдения экологических требований, туризма на особо охраняемых природных территориях и экологических троп. Отдельным блоком представлены темы сохранения лесов, профилактики и тушения пожаров на природоохранных территориях, охраны от браконьеров.

В итоговой резолюции будут отражены рекомендации и предложения дальнейшей стратегии развития экотуризма и сохранения уникальных природных территорий в Алтайском крае.