Автобусное сообщение Повалихи и Боровихи с Барнаулом восстановят 4 июля

Новости 03.07.2019 19:00 141

В Алтайском крае перестали курсировать автобусы №№250 и 251. Они ходили из Барнаула в Повалиху и до санатория «Обские Плесы», а еще из Барнаула до Боровихи.

Дело в том, что перевозчику было отказано в получении лицензии. Минтранс региона пообещает найти временного перевозчика. Сейчас жители могут воспользоваться железнодорожным транспортом.

Как передает пресс-служба регионального отделения партии «Единой России», на маршруты, связывающие Повалиху и Боровиху с Барнаулом, с 4 июля должен выйти другой перевозчик.

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Заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по местному самоуправлению, член фракции ЕР Иван Мордовин рассказал, что жители Первомайского района обратились в партию с этой проблемой.

Безусловно, для жителей Боровихи и Повалихи в эти три дня сложилась напряженная ситуация с транспортным сообщением, не везде можно было воспользоваться железнодорожным транспортом. Теперь сообщение восстановится, и, надеюсь, такое не повторится, - подчеркнул Мордовин.

По его словам, в Минтрансе уверяют, что аналогичных ситуаций из-за неполучением перевозчиками лицензий в других муниципалитетах Алтайского края случиться не должно. Все краевые рейсы будут выполняться, как и прежде.