На Алтае собирают гуманитарную помощь пострадавшим от иркутского паводка

К сбору подключились депутаты АКЗС, Барнаульской гордумы, представители общественных организаций, предприниматели и все неравнодушные граждане.
От наводнения в Иркутской области пострадало около 10 тысяч человек, из них порядка 2 тысяч — дети. В первую очередь им требуются постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье), полотенца, одежда (лёгкая и тёплая), обувь, нательное бельё, хозяйственные средства, предметы гигиены, посуда, продукты питания длительного хранения.
Выплаты пострадавшим уже идут
В Барнауле помощь пострадавшим собирают в трёх стационарных и одном передвижном пункте по следующим адресам:
Также в субботу и воскресенье передвижной пункт будет работать на территории Парка спорта Алексея Смертина на улице Энтузиастов № 12В с 12:00 до 15:00 часов.