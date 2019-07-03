На Алтае собирают гуманитарную помощь пострадавшим от иркутского паводка

Новости 03.07.2019 18:10 42

К сбору подключились депутаты АКЗС, Барнаульской гордумы, представители общественных организаций, предприниматели и все неравнодушные граждане.

От наводнения в Иркутской области пострадало около 10 тысяч человек, из них порядка 2 тысяч — дети. В первую очередь им требуются постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье), полотенца, одежда (лёгкая и тёплая), обувь, нательное бельё, хозяйственные средства, предметы гигиены, посуда, продукты питания длительного хранения.

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В Барнауле помощь пострадавшим собирают в трёх стационарных и одном передвижном пункте по следующим адресам:

Улица Ползунова, № 26 (ежедневно с 8:00 до 22:00 часов);

Проспект Ленина, № 41 (понедельник - пятница с 9:00 до 17:00 часов);

Улица Червонная, № 5 (ежедневно с 9:00 до 17:00 часов).

Также в субботу и воскресенье передвижной пункт будет работать на территории Парка спорта Алексея Смертина на улице Энтузиастов № 12В с 12:00 до 15:00 часов.