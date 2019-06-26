Депутат-уборщик «прибрался» в рубцовском бюджете?

Новости 03.07.2019 16:20 165

Депутату Рубцовского городского Совета депутатов предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Отметим, в 2018 году между администрацией Рубцовска и обществом в лице его директора, являющегося также депутатом Горсовета, заключен ряд муниципальных контрактов на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению на специализированном полигоне твердых бытовых отходов.

Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Татьяна Эрдле, директор ООО «Риал» обеспечил изготовление, подписание и предоставление в администрацию города фиктивных документов.

«Расчувствовался и подписал»: депутаты Алтайского райсобрания выступили в поддержку коллеги, обвиняемого по двум статьям УК Новости 26.06.2019 7:10 Роман Бруннер обвиняется по ч. 4. ст. 111 УК РФ и и ч. 1 ст. 119 УК РФ 2354

Парламентарий, имея злой умысел, существенно завышал объемы выполненных обществом работ в рамках контрактов. Следствие считает, что в период с апреля 2018 года по январь 2019 года путем обмана обвиняемый похитил денежные средства муниципального образования в крупном размере.

В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении СК.

Предположительно, речь идет об уроженце Владикавказа Игоре Раченкове. С 2015 года он возглавлял компанию ООО «Риал», деятельность которой заключается в чистке и уборке улиц. Ранее на него была зарегистрирована другая организация «Сфера-Строй», которая была участником 37 арбитражных дел.

Экс-руководителем «Горзеленхоза» займется судья, рассматривающий дело депутата АКЗС Новости 26.06.2019 17:55 Обвиняемый в получении взятки признал свою вину 263

56-летний Игорь Раченков был избран в Рубцовский горсовет (фракция ЛДПР) осенью 2017 года. Он входил в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям, а также в комитет по социальной политике.