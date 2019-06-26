Депутат-уборщик «прибрался» в рубцовском бюджете?

Депутату Рубцовского городского Совета депутатов предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Отметим, в 2018 году между администрацией Рубцовска и обществом в лице его директора, являющегося также депутатом Горсовета, заключен ряд муниципальных контрактов на оказание услуг по сбору, транспортировке и размещению на специализированном полигоне твердых бытовых отходов.
Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Татьяна Эрдле, директор ООО «Риал» обеспечил изготовление, подписание и предоставление в администрацию города фиктивных документов.
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Парламентарий, имея злой умысел, существенно завышал объемы выполненных обществом работ в рамках контрактов. Следствие считает, что в период с апреля 2018 года по январь 2019 года путем обмана обвиняемый похитил денежные средства муниципального образования в крупном размере.
В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении СК.
Предположительно, речь идет об уроженце Владикавказа Игоре Раченкове. С 2015 года он возглавлял компанию ООО «Риал», деятельность которой заключается в чистке и уборке улиц. Ранее на него была зарегистрирована другая организация «Сфера-Строй», которая была участником 37 арбитражных дел.
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