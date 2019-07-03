80 утопающих спасено на «Бирюзовой Катуни»

Новости 03.07.2019 16:50 44

Каждое лето на территории туркластера «Бирюзовая Катунь» спасатели внимательно следят за ситуацией на воде. В этом году профилактический пост работает с 15 июня по 15 августа. За первые 15 дней патрулирования из воды спасено уже более 80 человек. Об этом пишет «КП Барнаул».

«Было много случаев опрокидывания судов. Зачастую люди, развлекаясь, даже находясь в нетрезвом виде, прыгали сами с бортов в надежде на то, что их спасет спасжилет. Но вода холодная и разогретый человек сразу может получить шок. Это зависит от индивидуальных особенностей организма, но такие случаи были», – рассказывает начальник поисково-спасательного подразделения краевого спасательного отряда Владимир Присяжных.

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Спасатели незамедлительно выдвигаются на моторной лодке за утопающим и доставляют его на берег.

«Очень серьезный случай был: опрокинулся рафт, в нем было человек 10-12 и все оказались в воде. Перевернулся рафт кверху килем, инструктора унесло течением дальше по реке и люди остались в воде. Паниковали, потому что не знали, как перевернуть, поставить обратно рафт. Там были и дети, и женщины. В итоге все получили небольшое переохлаждение, ребёнок получил серьёзную стрессовую нагрузку», – вспомнил Владимир Присяжных.

ГУ МЧС по Алтайскому краю призывает к осторожности при отдыхе на воде.