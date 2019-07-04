Алтайские специалисты рассказали, из чего делают сырный продукт

Новости 04.07.2019 7:15 98

Сырный продукт смело можно называть клоном настоящего сыра. Отличить внешне или на вкус обычному человеку практически невозможно. Остается только внимательно читать состав на упаковке. Согласно ГОСТу, сырный продукт изготавливается по технологии сыра, но является молокосодержащим (не менее 20%), а не молочным изделием. Допускается использование кокосового и пальмового масел, а также немолочных белков и других консервантов.

Из чего делают сырный продукт? Из пальмового и кокосового масел, зачастую очень низкого качества. Некоторые производители не утруждают себя очисткой этих веществ до пищевого уровня – из-за этого вред для человека усиливается в несколько раз.

Сырный продукт, состав которого включает пальмовое и кокосовые масла, в России продается вместе с обычным сыром. Отличие для покупателей должно быть видно невооруженным глазом - тогда нет необходимости читать мелкий шрифт на упаковке или разбираться в составе.

По оценкам экспертов, использование сухого молока, сои или растительного жира снижает затраты в среднем на 30%. Кроме того, подмена позволяет увеличить срок годности и улучшить вкусовые свойства. Немногие из нас задумываются, из чего состоит сырный продукт, да и наличие различных добавок воспринимается вполне спокойно. Стоимость сыра и сырного продукта в существенно не отличается.

Приобретать натуральный сыр или сырный продукт, дело выбора каждого покупателя. Но для того, чтобы точно знать, что же мы приобретаем, следует внимательно изучить маркировку - в составе сыра не должно быть никаких растительный жиров, только молочный жир.