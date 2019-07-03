Более 170 работников сократили на «Рубцовском хлебокомбинате»

Новости 03.07.2019 17:20 33

В результате ликвидации ОАО «Рубцовского хлебокомбината» с 1 сентября 173 сотрудника будут сокращены. Владелец предприятия подал уведомление в центр занятости города, сообщил ТАСС начальник департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Дмитрий Негреев.

Решение о ликвидации предприятия было принято в связи с образовавшимися долгами. По данным мэрии Рубцовска, на предприятии около 180 работников. Таким образом, будут высвобождены все сотрудники комбината.

Работникам хлебокомбината будут предложены различные варианты трудоустройства и переобучения за счет средств службы занятости. В базе центра занятости на сегодня 1429 вакансий от предприятий Рубцовска, - прокомментировал Негреев.

По его словам, комбинат - полностью частное предприятие. Руководитель департамента обратил внимание на то, что если акционеры приняли решение о его закрытии, продаже или решили предпринять еще какие-то действия, то «это их решение».

Около 300 рабочих оказались на улице из-за ликвидации рубцовского хлебокомбината Новости 02.07.2019 9:50 Решение о ликвидации предприятия было принято в связи с образовавшимися долгами 343

Вместе с тем, Негреев подчеркнул, что региональное правительство края не сможет спасти неэффективное частное предприятие.