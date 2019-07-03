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Более 170 работников сократили на «Рубцовском хлебокомбинате»

Новости
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В результате ликвидации ОАО «Рубцовского хлебокомбината» с 1 сентября 173 сотрудника будут сокращены. Владелец предприятия подал уведомление в центр занятости города, сообщил ТАСС начальник департамента администрации губернатора и правительства края по информационной политике Дмитрий Негреев.

Решение о ликвидации предприятия было принято в связи с образовавшимися долгами. По данным мэрии Рубцовска, на предприятии около 180 работников. Таким образом, будут высвобождены все сотрудники комбината.

Работникам хлебокомбината будут предложены различные варианты трудоустройства и переобучения за счет средств службы занятости. В базе центра занятости на сегодня 1429 вакансий от предприятий Рубцовска, - прокомментировал Негреев.

По его словам, комбинат - полностью частное предприятие. Руководитель департамента обратил внимание на то, что если акционеры приняли решение о его закрытии, продаже или решили предпринять еще какие-то действия, то «это их решение».

Около 300 рабочих оказались на улице из-за ликвидации рубцовского хлебокомбината

Около 300 рабочих оказались на улице из-за ликвидации рубцовского хлебокомбината

Новости

Решение о ликвидации предприятия было принято в связи с образовавшимися долгами

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Вместе с тем, Негреев подчеркнул, что региональное правительство края не сможет спасти неэффективное частное предприятие.

Власти будут делать все необходимое для того, чтоб жители нашего края, работающие на хлебокомбинате, были социально защищены при сокращении, чтобы их права были соблюдены и, конечно, будем стараться их трудоустроить, - заявил Негреев.

Автор: Политсиб.ру