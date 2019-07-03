Мэр Новокузнецка предложил горожанам самим сверстать бюджет

Новости 03.07.2019 15:15 85

Сегодня мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан поучаствовать в верстке бюджета. Это предложение глава города опубликовал в своем Instagram.

По словам градоначальника, местные жители постоянно обращаются к нему через виртуальную приемную и социальные сети с указаниями на необходимость обустроить дворовые площадки, освещение, убраться на территории, спилить деревья, организовать места для выгула собак или облагородить заброшенные пустыри, построить новый бассейн или детскую площадку.

Общественная палата Барнаула обсудила городской бюджет на 2019-2021 годы Новости 17.11.2018 16:21 В целом доходы бюджета на 2019 год должны будут составить 12 млрд рублей, расходы – 12,7 млрд рублей 581

В связи с этим, Сергей Кузнецов предложил расширить обычный формат обсуждения бюджета – когда в рамках комитетов по направлениям идет представление депутатами перечня запланированных мероприятий, неотложных статей расходов и защита программ управлений и муниципальных предприятий.

«Мы хотим меняться и меняться вместе с Вами! Сегодня в городе мы начинаем большую работу по подготовке к формированию бюджета на следующий, 2020 год! Чаяний и ожиданий очень много. Как из этого выбрать самое необходимое и уложиться в бюджет!? Предлагаю сделать это – всем вместе!!! Наша идея заключается в том, что впервые мы хотим привлечь к этой работе всех наших новокузнечан. Наш бюджет станет – «Народным бюджетом»!», – написал новокузнецкий мэр.⠀

Свои инициативы горожане смогут внести как через Интернет, так и лично явившись на ближайшую районную встречу по сбору предложений, которые будут приниматься со 2 по 15 июля. С 1 августа по 1 сентября предложения будут выставлены на голосование на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».