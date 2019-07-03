Мэр Новокузнецка предложил горожанам самим сверстать бюджет

Сегодня мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан поучаствовать в верстке бюджета. Это предложение глава города опубликовал в своем Instagram.
По словам градоначальника, местные жители постоянно обращаются к нему через виртуальную приемную и социальные сети с указаниями на необходимость обустроить дворовые площадки, освещение, убраться на территории, спилить деревья, организовать места для выгула собак или облагородить заброшенные пустыри, построить новый бассейн или детскую площадку.
В целом доходы бюджета на 2019 год должны будут составить 12 млрд рублей, расходы – 12,7 млрд рублей
В связи с этим, Сергей Кузнецов предложил расширить обычный формат обсуждения бюджета – когда в рамках комитетов по направлениям идет представление депутатами перечня запланированных мероприятий, неотложных статей расходов и защита программ управлений и муниципальных предприятий.
«Мы хотим меняться и меняться вместе с Вами! Сегодня в городе мы начинаем большую работу по подготовке к формированию бюджета на следующий, 2020 год! Чаяний и ожиданий очень много. Как из этого выбрать самое необходимое и уложиться в бюджет!? Предлагаю сделать это – всем вместе!!! Наша идея заключается в том, что впервые мы хотим привлечь к этой работе всех наших новокузнечан. Наш бюджет станет – «Народным бюджетом»!», – написал новокузнецкий мэр.⠀
Свои инициативы горожане смогут внести как через Интернет, так и лично явившись на ближайшую районную встречу по сбору предложений, которые будут приниматься со 2 по 15 июля. С 1 августа по 1 сентября предложения будут выставлены на голосование на сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк».