Тело молодой девушки, висящее на Новом мосту, нашли в Барнауле

Новости 03.07.2019 14:50 66

Алтайские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на Новом мосту в городе Барнауле. Трагедия произошла утром 3 июля.

Как сообщает региональный следком, личность погибшей уже установлена. Правоохранительные органы рассматривают различные версии происшествия.

По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства.

В сообществе «Инцидент Барнаул» очевидцы рассказывают, что на Новом мосту работают скорая помощь и сотрудники полиции. Говорят, что погибшей девушке на вид - лет 20–25.

Интернет-пользователи отмечают, что этот мост считается у местных жителей «проклятым». Со времени его запуска буквально каждый год здесь кто-то пытается покончить с собой.