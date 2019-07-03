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Тело молодой девушки, висящее на Новом мосту, нашли в Барнауле

Новости
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Алтайские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела женщины на Новом мосту в городе Барнауле. Трагедия произошла утром 3 июля.

Как сообщает региональный следком, личность погибшей уже установлена. Правоохранительные органы рассматривают различные версии происшествия.

По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении ведомства. 

В сообществе «Инцидент Барнаул» очевидцы рассказывают, что на Новом мосту работают скорая помощь и сотрудники полиции. Говорят, что погибшей девушке на вид - лет 20–25.

Интернет-пользователи отмечают, что этот мост считается у местных жителей «проклятым». Со времени его запуска буквально каждый год здесь кто-то пытается покончить с собой.

Автор: Политсиб.ру