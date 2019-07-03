Как будет работать новый реабилитационный центр в Барнауле

Новости 03.07.2019 14:20 65

Торжественное открытие реабилитационного центра «Территория здоровья» с участием первых лиц края состоялось 2 июля в Барнауле. О том, кого будут лечить в медицинском учреждении, а также - сколько предстоит стоять в очереди, читайте в материале «ТОЛКа».

Перекрестный бюджет

Стоимость строительства и оснащения реабилитационного центра составила 770 миллионов рублей. Из них только 39 миллионов рублей было выделено из краевого бюджета, остальное – частные инвестиции.

Одновременно в учреждении могут проходить лечение 148 человек. На площади 11 тысяч квадратных метров обустроены современные палаты (размещение на одного, двух и четырех человек), высокотехнологичное оборудование – аппараты для роботизированной терапии с биологической обратной связью, оборудованием для активной и пассивной механотерапии, кинезитерапии, гидрокинезотерапии, рефлексотерапии, системами для разгрузки веса тела, физиотерапевтическим комплексом, системой подводного горизонтального вытяжения позвоночника, подводного массажа.

Пока очередей нет

Как рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации №3 Евгений Аладяков, информация о порядке постановки в очереди размещена в интернете и СМИ.

«У нас выпущен приказ Минздрава Алтайского края по профилю медицинской реабилитации. Согласно этому приказу, все медучреждения должны отправлять пациентов к нам на реабилитацию. Это бесплатно для любого гражданина России по полису ОМС», – отметил врач.

Он подчеркнул, что сейчас очередь составляет неделю – полторы, но по мере загрузки центра будет увеличиваться.

«Ведь сейчас у нас два отделения заполнены на 80-90%. Завтра сразу на 60% загрузится третье отделение. В первом и втором работают врачи-травматологи, в третьем – неврологи. Принимают пациентов в раннем послеоперационном периоде», – рассказал Евгений Аладяков.

Помимо стандартного лечения, есть еще амбулаторное консультирование. Его проводят также по полису с направлением. Можно получить консультацию врача ЛФК, травматолога, невролога, нейрохирурга.

В центре уже проходят реабилитацию пациенты из других городов и регионов России – Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Республики Алтай.

Медицинский туризм

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал на открытии, что центр построен и введен в очень короткие сроки (за два года).

«Построен и введен, кстати говоря, в совсем короткие сроки за счет того, что инициатива, энергия инвестора нашли поддержку со стороны власти. Конечно, это (открытие медучреждения. – Прим. ред.) позволит нам каждый год принимать тысячи пациентов, которым требуется реабилитация. Сегодня эти вопросы решаются в Алтайском крае. Но появление такого специализированного заведения – это, конечно, шаг вперед с точки зрения законченности всего цикла технологической медицинской помощи», – сказал глава региона.

В свою очередь учредитель московской компании «Премиум Строй-Алтай» Иван Лужаев отметил, что Алтайский край благодаря таким высокотехнологичным центрам может стать перспективным объектом для внутреннего и международного туризма.

«Власть так трепетно относилась к инвесторам, так, я надеюсь, и будет продолжаться. Это привлекает не только нас. Многие люди хотят приехать и реализовать себя на территории Алтайского края. Этот регион является большой перспективой для внутреннего и международного медицинского туризма», – считает предприниматель.