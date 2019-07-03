Фестиваль Хорошей песни Евгения Росса пройдет в Алтайском крае

Новости 03.07.2019 13:15 56

6 июля в селе Акулово Первомайского района Алтайского края состоится Фестиваль Хорошей песни Евгения Росса. Мероприятие будет проходить уже в 12-ый раз.

Фестиваль-праздник является благотворительным мероприятием. Его цель – поднять культурный уровень на селе и восстановить Храм Воскресения в Акулово.

Каждый год Евгений Росс привозит своих друзей-артистов, работающих в самых разных музыкальных жанрах. В этом году выступят сам певец и композитор Евгений Росс, Рада Рай, Игорь Слуцкий.

Также традиционно порадует своими выступлениями детский шоу-театр песни «Каприз» - группа театра «Капризные детки». Кроме того, ожидается и участник всех 11-ти фестивалей - группа Владимира Кислова. Организаторы мероприятия обещают теплую атмосферу и море положительных эмоций.