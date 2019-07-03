«Умные водоемы»: будут ли алтайские реки оцифрованы?

Новости 03.07.2019 13:50 60

В Кузбасском технопарке ученые Кемеровской области представили проект по цифровизации водных объектов «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемерово.

Проект предполагает создание первого в мире цифрового двойника речного бассейна для построения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского бассейна и его притоков. Цифровизация рек позволит оперативно контролировать изменение основных параметров качества воды и поможет определить пути решения экологических проблем на водных объектах.

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В перспективе, в проекте по цифровизации Обь-Иртышского бассейна примут участие 14 приобских регионов. «Политсибру» выяснил, будет ли среди них Алтайский край.

Как рассказал ученый секретарь Института водных и экологических проблем СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Трошкин, ИВЭП уже задействован в данном проекте.

«Институт участвовал, однако проект пока находится в стадии разработки. Мы занимались его методическим сопровождением, поскольку, прежде чем создавать систему мониторинга, нужно иметь четкое понимание, что именно следует мониторить и какие данные собирать, чтобы впоследствии применять их в прикладной деятельности», – пояснил Дмитрий Трошкин.

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Замдиректора по научной работе ИВЭП СО РАН доктор биологических наук Дмитрий Безматерных отметил, что для института это уже не первый такой опыт.

«У нас уже есть опыт подобной работы – в проекте по оздоровлению бассейна Волги, по государственному контракту. Президент Владимир Путин озвучивал бассейн Волги, а также озера Байкал и Телецкое в качестве приоритетных объектов для оздоровления. Впоследствии он добавил к ним и бассейн Оби. Проект интересный – он позволит отслеживать все изменения в режиме реального времени и строить более точные прогнозы. В целом, это выведет управление водными ресурсами на новый уровень», – сказал Дмитрий Безматерных.

Чиновникам же о проекте цифровизации рек оказалось известно гораздо меньше

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин сказал, что замысел интересен с научной и экологической точки зрения.

«Подобного рода проекты носят межрегиональный характер. Если научная инициатива будет поддержана на уровне Правительства РФ, тогда к реализации могут быть подключены все регионы, где протекают реки Обь-Иртышского бассейна, в том числе и Алтайский край».

А в пресс-службе краевого министерства цифрового развития и связи «Политсибру» сообщили, что информации об этом к ним не поступало и никто по данному вопросу в министерство не обращался.