«Умные водоемы»: будут ли алтайские реки оцифрованы?

В Кузбасском технопарке ученые Кемеровской области представили проект по цифровизации водных объектов «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемерово.
Проект предполагает создание первого в мире цифрового двойника речного бассейна для построения системной работы по оздоровлению Обь-Иртышского бассейна и его притоков. Цифровизация рек позволит оперативно контролировать изменение основных параметров качества воды и поможет определить пути решения экологических проблем на водных объектах.
В 2018 году Алтайский край вошел в число пилотных субъектов страны по внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве
В перспективе, в проекте по цифровизации Обь-Иртышского бассейна примут участие 14 приобских регионов. «Политсибру» выяснил, будет ли среди них Алтайский край.
Как рассказал ученый секретарь Института водных и экологических проблем СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Трошкин, ИВЭП уже задействован в данном проекте.
«Институт участвовал, однако проект пока находится в стадии разработки. Мы занимались его методическим сопровождением, поскольку, прежде чем создавать систему мониторинга, нужно иметь четкое понимание, что именно следует мониторить и какие данные собирать, чтобы впоследствии применять их в прикладной деятельности», – пояснил Дмитрий Трошкин.
Замдиректора по научной работе ИВЭП СО РАН доктор биологических наук Дмитрий Безматерных отметил, что для института это уже не первый такой опыт.
«У нас уже есть опыт подобной работы – в проекте по оздоровлению бассейна Волги, по государственному контракту. Президент Владимир Путин озвучивал бассейн Волги, а также озера Байкал и Телецкое в качестве приоритетных объектов для оздоровления. Впоследствии он добавил к ним и бассейн Оби. Проект интересный – он позволит отслеживать все изменения в режиме реального времени и строить более точные прогнозы. В целом, это выведет управление водными ресурсами на новый уровень», – сказал Дмитрий Безматерных.
Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин сказал, что замысел интересен с научной и экологической точки зрения.
«Подобного рода проекты носят межрегиональный характер. Если научная инициатива будет поддержана на уровне Правительства РФ, тогда к реализации могут быть подключены все регионы, где протекают реки Обь-Иртышского бассейна, в том числе и Алтайский край».
А в пресс-службе краевого министерства цифрового развития и связи «Политсибру» сообщили, что информации об этом к ним не поступало и никто по данному вопросу в министерство не обращался.