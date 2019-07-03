Инвестиционные облигации для корпоративных клиентов Сбербанка – погашен третий выпуск

Новости 03.07.2019 11:15 98

27 июня Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения три месяца. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов.

Доходность данного выпуска ИОС составила 2,25 % (9 % годовых). ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения ключевой ставки Центрального банка РФ (процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора). Для получения условного купона инвесторами ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (18 июня) должна была составить меньше 7,85 % или быть равной этому значению.

26 марта ИОС приобрели 19 корпоративных клиентов на общую сумму 431 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,49 % до 5,75 %).

«Инвестиционные облигации Сбербанка дают высокий дополнительный доход и при этом гарантируют возврат номинальной стоимости при их погашении. Благодаря этому клиенты могут контролировать свои риски, извлекая максимальную выгоду от вложений временно свободных средств», — пояснил Андрей Шеметов, вице-президент, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка.

Инвестиционные облигации Сбербанка — это долговые ценные бумаги, доходность которых зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива способны выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и прочие рыночные индикаторы.