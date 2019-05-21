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Алтайская «Мария-Ра» проиграла суд сельской автомастерской

Новости
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Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Вадима Петрова по делу в отношении ООО «Кольцо», более известная в крае как торговая сеть «Мария-Ра».

«В сентябре прошлого года в действиях компании ООО «Кольцо» были выявлены нарушения право пользования земельным участком, - сообщила «Политсибру» юрист Ирина Савельева, - дело по признакам нарушения градостроительных норм было возбуждено по итогам экспертизы».

По словам собеседника издания, еще в прошлом году владелец автомастерской Петров В.Л. в селе Троицкое Алтайского края через суд  потребовал у руководства «Мария-Ра» на улице Ленина, 21а устранить препятствия в пользовании земельным участком.

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1 июля 2019 года суд вынес решение в отношении ООО «Кольцо» и предписала компании восстановить смежную границу между земельными участками и обязать прекратить нарушение права пользования земельным участком, путем установки забора, снегозадержательного сооружения и отведения ливневой канализации.

Таких зданий с серьезными нарушениями, в том числе пожарной безопасности, большое количество в Алтайском крае. Просто предприниматели боятся идти в суд и отстаивать свои права, - добавила Савельева.

По предварительным данным, «Мария-Ра» в ближайшее время намерена обжаловать решение суда.

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Автор: Политсиб.ру