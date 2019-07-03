Субсидии для легкой промышленности. Нужны ли они на Алтае?

Новости 03.07.2019 12:50 67

Правительство продлило действие субсидий по оборотным кредитам для легкой промышленности на 2019 год, но почти вдвое снизило их объем — с 865 млн до 500 млн руб. На эти субсидии приходится около 20 % всей господдержки легкопрома. Об этом сообщает РБК.

Программа действовала в 2015–2018 годах и представляла собой государственное субсидирование кредитов на пополнение оборотных средств. Продление программы позволит стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях легкой промышленности, говорится в пояснительной записке к документу.

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По данным «Политсибру», в Алтайском крае данной программой пользовались несколько предприятий. Поддержку получал БМК «Меланжист Алтая», который впоследствии, однако, стал использовать собственные средства, не прибегая к кредитам. Соответственно, необходимость в подобного рода господдержке отпала.

Барнаульский меланжевый комбинат — одно из крупнейших текстильных предприятий России. Единственный производитель смесовых и хлопчатобумажных тканей за Уралом с полным технологическим циклом, включающим производство пряжи, готовых и суровых тканей.

Кроме «Меланжиста», субсидию в размере около 2 млн рублей получала барнаульская компания «Лакаса Тэкс», занимающаяся производством махровых тканей и полотенец. Было это в 2017 году, причем деньги выделялись за 2016 год.

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Таким образом, за последние два года алтайские предприятия за субсидиями по оборотным кредитам не обращались и вероятность того, что ситуация изменится – ничтожно мала. Добавим к тому же, что продление коснется лишь тех компаний, которые уже пользовались данным видом поддержки ранее. Впрочем, «Меланжист» в настоящее время проходит глубокую модернизацию, общая стоимость которой составит 18 млрд рублей, поэтому его обращение за субсидией не исключено.

Как выяснил «Политсибру», наиболее востребованной разновидностью господдержки являются льготные кредиты – За 2017 год Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства выдал таковых на сумму 350 млн рублей. На втором месте оказались субсидии производителям компьютерной техники (в рамках реализации программы импортозамещения).

В среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют высокую востребованность на Алтае программ поддержки экспорта. Это связано с развитием сельского хозяйства и производства соответствующей техники.