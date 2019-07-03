Сенатор Белоусов: «У экспертов из Германии всегда есть чему учиться»

Новости 03.07.2019 10:20 82

В Совете Федерации прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею с начала деятельности кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, уверен, что у немецких экспертов всегда есть чему учиться.

Российскую сторону представляли руководители профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы Алексей Майоров и Владимир Кашин. Немецкой делегацией руководили парламентский статс-секретарь при Федеральном министре продовольствия и сельского хозяйства Михаэль Штюбген и руководитель кооперационного проекта «Германо - Российский аграрно-политический диалог» Мартин Шюсслер.

Обращаясь к участникам заседания, алтайский сенатор еще раз подчеркнул большую роль «Германо-Российского аграрно-политического диалога», который в прошедшие годы стал центральным связующим звеном между политическими деятелями, научными учреждениями и отраслевыми союзами наших стран.

«Германо-Российский аграрно-политический диалог» по его мнению, доказал свою эффективность своими делами, особенно в период санкциоонного обострения. Так, например за прошедшие несколько лет немецкие эксперты четырежды постели наш край, делясь накопленным передовым опытом. В Барнауле были проведены международные обучающие семинары по вопросам мясного и молочного скотоводства. А в 2015 году прошла международная конференция «Лесное хозяйство России. Возможности российско-германского сотрудничества» при участии Президента Германского совета лесного хозяйства господина Георга Ширмбека. А в ноябре того же года по приглашению немецкой стороны состоялась информационная поездка в Германию (Саксония, Берлин, Тюрингия) наших, алтайских специалистов лесной отросли. Более того сразу после барнаульской лесной конференции, госпожа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, заслушав отчет Георга Ширмбека о поездке на Алтай, призвала его «сотрудничество на экспертном уровне продолжить и где возможно его интенсифицировать».

Как отметил парламентарий, сегодня важнейшими направлениями сотрудничества обозначены развитие экотуризма, развитие органического сельского хозяйства и развитие сельских территорий. Именно эти направления и будут предложены для обсуждения и знакомства с соответствующей инфраструктурой региона во время пребывания на Алтае делегации из Германии во главе с президентом Германского совета лесного хозяйства Георгом Ширмбеком в июле этого года.

Сергей Белоусов заверил участников заседания, что во время предстоящей в ближайшие дни поездки немецких экспертов на Алтай они всегда найдут взаимопонимание властей и взаимный интерес в аграрном бизнессообществе.