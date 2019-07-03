Студенты военного учебного центра АлтГТУ будут приведены к военной присяге

Новости 03.07.2019 12:15 80

Торжественное мероприятие состоится 7 июля в воинской части Алейска в 13:00. Клятву на верность Родине дадут более 120 студентов, которые обучались по программам подготовки офицеров и солдат запаса. В мероприятии примут участие ректор, деканы факультетов АлтГТУ.

Учебные сборы продлятся до 2 августа. В течение месяца студентам предстоит на практике освоить общевойсковые дисциплины, пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также приобрести практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями.

Напомним, 1 июля у студентов военного учебного центра АлтГТУ начались учебные сборы. В этом году они проходят в воинских частях Алейска и Топчихи. Всего в сборах участвуют более 300 студентов технического университета. Торжественное мероприятие в воинской части Топчихи пройдет 14 июля.