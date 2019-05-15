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Владимир Попрядухин прокомментировал обвинение в незаконных вырубках на Алтае

Новости
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Акт разногласий по промежуточным итогам расследований о вырубках лесов в Алтайском крае направлен в Рослесхоз. Об этом сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин во время форума на сайте правительства края.

Напомним, что 31 мая в СМИ появилась информация о том, что в Минприроды Алтайского края и подведомственных учреждениях произошла выемка документов.

Промежуточные результаты проверки показали факт незаконной вырубки в Алтайском крае 15 тысяч кубометров древесины за 2018-2019 годы. Кроме того, был установлен факт недостоверных сведений о лесных пожарах. Ущерб лесному хозяйству края оценили на сумму более 200 млн рублей.

Владимир Попрядухин пояснил, что сумма ущерба относится к проведению рубок обновления в Боровлянском лесничестве, о возможности которых было указано в официальном письме Минприроды России. 

«В лесной план края объемы рубок обновления внесены по требованию самого Рослесхоза. Документальное подтверждение тому есть. Кроме того, затраты на выполнение рубок обновления отражены в бюджетных проектировках расходов федерального бюджета. Вывод – рубки обновления проведены обоснованно», - сказал Попрядухин.

Что касается занижения количества лесных пожаров, то министр напомнил, что в процессе тушения непосредственное участие принимают арендаторы. Понесенные затраты им возмещает государство. Самому арендатору скорее выгодно «приписать» площадь, чтобы получить большую компенсацию, чем утаить реальную цифру. Каждый гектар, потушенный арендатором, и целевое использование фонда компенсаций за тушение пожаров находится на контроле Минприроды Алтайского края. 

«По остальным предписанным нарушениям Минприроды края инициированы служебные проверки. В списке Чарышское, Алтайское, Озерское и Залесовское лесничества. Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии с привлечением общественности, органов власти, сотрудников МЧС, депутатов, экологов», - отметил Владимир Попрядухин.

По его словам, все материалы, которые потребовали правоохранительные органы, переданы и находятся у них в работе.

«Какие-либо выводы делать несвоевременно», - заявил Владимир Попрядухин.  

Министр также напомнил, что в текущем году пожароопасный сезон стартовал раньше на неделю.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: www.prirodasibiri.ru