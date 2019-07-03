Депутаты обсудили возможность поднятия зарплаты учителям до уровня МРОТ

Новости 03.07.2019 8:20 155

Учителям могут повысить зарплату через повышение базового оклада до уровня МРОТ. Об этом пишут РИА «Новости».

С соответствующим предложением выступил депутат ЛДПР Борис Чернышов. Свою идею он озвучил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. <…> А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные <…> выплаты к зарплате», — говорится в документе.

В качестве примера Чернышов привел сводку данных по Курганской области, где оклад учителя в зависимости от стажа составляет 8-11 тысяч рублей. Также он упомянул Республику Тыва, где оклад составляет 5,6 тысяч рублей и Алтай, с окладом 3,3 тысячи рублей. Кроме того, он упомянул, что МРОТ сейчас равен 11,2 тысяч рублей.

Во время парламентских слушаний, министр просвещения Ольга Васильева рассказала о приоритетной форме расчета зарплаты учителей, где 70% от зарплаты – средний оклад по региону и 30% - надбавки за классное руководство и внеурочную работу.