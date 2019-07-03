Для владельцев карты «Мир» от Россельхозбанка обновлен тарифный план

Новости 03.07.2019 7:10 74

С 1 июня 2019 года для держателей карты «Мир» тарифного плана «Пенсионный» обновлен тарифный план. Клиент данной категории получает возможность бесплатного снятия наличных денежных средств во всех банкоматах или осуществляется возврат денежных средств в размере 5% от суммы покупки при покупке товара в аптеках. Дополнительные опции клиенты могут подключить путем выбора опции через «Интернет-Банк» или «Мобильный банк», а также могут оформить заявление на подключение дополнительных опций в рамках тарифного плана «Пенсионный».

Пенсионная карта «Мир» выпускается моментально, бесплатно. Используя её, клиент может получить свою пенсию в любом банкомате.

Общее количество платежных карт тарифного плана «Пенсионный», выпущенных Алтайским филиалом РСХБ, превысило 35 тысяч. Из них в текущем году эмитировано 1,9 тысяч карт.

«Клиенты пожилого возраста самые ответственные и надежные. Мы стараемся оправдать их доверие, внедряя новые качественные, выгодные и удобные продукты для данной категории клиентов», - прокомментировал заместитель директора филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.