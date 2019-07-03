Житель Новоалтайска палкой и ножом забил насмерть своего знакомого

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Новоалтайска. Он обвиняется в убийстве.
По данным Следкома, трагедия произошла в апреле 2019 года. Потасовка произошла в ходе распития спиртных напитков.
Ранее судимый за убийство мужчина из-за возникшего конфликта нанес 49-летнему знакомому множественные удары деревянной палкой по голове и телу, а также удары ножом в грудь и область бедр. От полученных травм потерпевший скончался, - говорится в сообщении ведомства.
В ходе предварительного расследования обвиняемый дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.