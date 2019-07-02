Смертельное ДТП устроила 19-летняя девушка без прав на Алтае

Смертельное ДТП по вине 19-летней девушки, находившейся за рулем Honda CRV, произошло ночью 1 июля в Турочакском районе в Республике Алтай.
Молодая девушка, не имевшая права управления транспортными средствами, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, она допустила опрокидывание автомобиля.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, 28-летняя жительница села Турочак, одна из пассажиров автомобиля, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Водителя и еще трех пассажиров доставили в медицинское учреждение. Госпитализировали водителя и двух пассажиров, местных жительниц 19 и 20 лет.
По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.