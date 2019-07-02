Смертельное ДТП устроила 19-летняя девушка без прав на Алтае

Новости 02.07.2019 17:55 71

Смертельное ДТП по вине 19-летней девушки, находившейся за рулем Honda CRV, произошло ночью 1 июля в Турочакском районе в Республике Алтай.

Молодая девушка, не имевшая права управления транспортными средствами, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, она допустила опрокидывание автомобиля.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай, 28-летняя жительница села Турочак, одна из пассажиров автомобиля, от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водителя и еще трех пассажиров доставили в медицинское учреждение. Госпитализировали водителя и двух пассажиров, местных жительниц 19 и 20 лет.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.