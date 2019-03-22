«Буду помогать»: обвиняемый в коррупции экс-мэр Горно-Алтайска решил стать депутатом Госсобрания

Новости 02.07.2019 16:50 119

Инцидент произошел в преддверии выборов в Госсобрание Республики Алтай по округу №2. Один из кандидатов экс-мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин имеет судимость.

Напомним, ранее бывший мэр был членом «Единой России», но после того, как против него возбудили уголовное дело, его исключили. Как передает «МК на Алтае», Облогин идет на выборы самовыдвиженцем, так как разочаровался в политических партиях.

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Поясним, судебные тяжбы в отношении экс-мэра продолжаются до сих пор. Его обвиняют сразу по нескольким статьям - в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий главой местного самоуправления и превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения.

Интересно, ему инкриминируют хищение принадлежащего администрации города легкового автомобиля, незаконное изъятие части выделенных предпринимателям бюджетных субсидий, а также предоставление бюджетных гарантий на сумму 120,5 миллионов рублей убыточному коммунальному предприятию, фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся.

На судебном заседании в марте этого прокурор попросил суд приговорить экс-мэра к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности представителя государственной власти на 2 года и 6 месяцев. Следующее заседание суда назначено на 25 июля. Выдвижение кандидатов в депутаты Госсобрания завершится 5 июля. Выборы состоятся 8 сентября.

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К слову, конкуренцию Облогину могут составить Артур Кохоев от «Единой России», Алексей Мегедеков от КПРФ и барнаулец Виктор Рау от «Парнаса».

Свое решение Облогин прокомментировал местному изданию «Листок», отметив, что не желает оставаться в стороне и «идет делать доброе дело».