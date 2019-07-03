Где приобрести прибор учёта электроэнергии по выгодной цене?

Новости 03.07.2019 9:20 97

Если ваш прибор учёта признан нерасчётным, необходимо в кратчайшие сроки устранить нарушения. Пока счётчик не признан пригодным для осуществления коммерческих расчётов и не допущен в эксплуатацию, определение объёма потреблённой электроэнергии может осуществляться только расчётным методом.* Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение. При этом несёт ответственность за поверку и платит за неё потребитель.

До конца июля в «Алтайэнергосбыте» действует специальное предложение: однофазные приборы учёта «Энергомера» всего за 500 рублей, трёхфазные – за 1500 рублей!

В список товаров, участвующих в акции, входят приборы учёта «Энергомера»:

Однофазные приборы учёта:

СЕ 101 S6 145M6

СЕ 101 R5 145M6

CE 101 R5.1 145M6

Трёхфазные приборы учёта:

ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32

ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Ш33

ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Ш33

ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31

Подробности предложения уточняйте в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.

*Расчётный способ в случае выхода из строя или утраты расчётного прибора учёта:

Первые три месяца для жилого помещения и 2 месяца для нежилого помещения плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса, определённого по показаниям индивидуального ПУ за период не менее 6 месяцев. Если период работы прибора учёта составил менее 6 месяцев, то за фактический период работы ПУ, но не менее 3 месяцев. Далее — исходя из утверждённых нормативов потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 1,5.

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