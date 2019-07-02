Новый «Олимп». В Первомайском районе отремонтируют спортивный зал

Новости 02.07.2019 15:50 70

Партийный проект «Детский спорт» и руководство Алтайского регионального отделения «Единой России» контролируют ход работ и исполнение обязательств подрядчиком. Как рассказал координатор партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в Алтайском крае Иван Огнев, на капитальный ремонт спортивного зала «Олимп» в селе Первомайское в рамках проекта из федерального бюджета было выделено 7 млн рублей.

В настоящее время подрядчик выполнил предусмотренные контрактом работы. Однако их качество не удовлетворило руководство Первомайского района. Сейчас с подрядчиком ведутся претензионные работы. Всё будет доделано в рамках гарантий, говорит глава района Александр Иванов.

- В спортзале сделано утепление, будет построена новая крыша, уложен пол, появится новый спортивный инвентарь. «Олимп» станет одним из самых современных спортзалов, что даст возможность заниматься спортом всем желающим местным жителям, - отметил Александр Иванов. - Работы будут продолжаться. Мы ведём претензионную работу с подрядчиками, в целом у нас есть диалог, всё будет исправлено, а затем доведено до сдачи объекта.

Сейчас, чтобы спортзал «Олимп» открылся как один из самых современных в районе, ведётся работа по включению его в Краевую адресную инвестиционную программу. Это необходимо, чтобы получить оставшиеся средства. Общая смета всех работ составляет 12 млн рублей. По партийному проекту «Единой России» была из федерального бюджета профинансирована основная часть. Сейчас разработана проектно-сметная документация на оставшиеся работы, скоро пройдёт её экспертиза.

Работы над спортзалом Первомайского района находятся под контролем «Единой России». Так, он становился предметом анализа на ежегодном совещании по реализации партийных проектов в январе 2019 года. Руководство реготделения и координатор партийного проекта «Детский спорт» постоянно на связи с главой Первомайского района Александром Ивановым.

Сейчас администрация Первомайского района, партия «Единая Россия» и Министерство образования и науки Алтайского края ведут плановую работу, чтобы завершить капитальный ремонт в спортивном зале «Олимп» в 2019 году. Помимо школьников, в спортзале тренируются воспитанники ДЮСШ, проводятся соревнования. В дальнейшем «Олимп» должен стать центром развития массового спорта.