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Представитель Центробанка оценил уровень жизни в Алтайском крае

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Глава Сибирского управления Центробанка Николай Морев, рассуждая об уровне жизни Алтайского края, сравнил показатели инфляции в регионе со статистикой по России в целом. В беседе с ГТРК он сказал, что мнение местных жителей о росте цен преувеличено.

По словам, Морева уровень инфляции в Алтайском крае сейчас ниже, чем по стране в целом. Кроме того, цены на большую часть товаров и услуг в регионе сейчас меньше среднероссийских показателей.

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Николай Морев дал понять, что негативные события лучше откладываются в памяти, чем позитивные. В качестве примера он привел скачки цен на продукты.

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По его словам, в Алтайском крае за год капуста подорожала на 120 %, лук – на 80 %.

«И, безусловно, много человек это заметили. При этом вряд ли кто помнит, сколько стоил картофель год назад. А картофель год назад стоил на 30 % дороже, то есть за год он подешевел на треть. Красная рыба подешевела на 3 %. Мы тоже этого не заметили. Сельдь подешевела на 8 %, это тоже в нашем сознании не отразилось. А резкое подорожание капусты на 120 %, скорее всего, повлияло на наше осознание инфляции», - объяснил представитель Центробанка. 

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Пик роста цен в Алтайском крае был пройден в марте 2019, заметил Морев, а сейчас, по его словам, он замедляется и уже по итогам мая инфляция в Алтайском крае вышла на 4,9%, а по стране – 5,1%.

«Цена на зерно, муку, хлеб изменяется менее быстрыми темпами, чем в целом по России. 83 % товаров и услуг в Алтайском крае стоят дешевле, чем в среднем по стране. Если обратиться к статистике, мы увидим, что мясо любого вида дешевле, чем в среднем по России, на 10-16 %. Овощи практически все дешевле, чем в среднем по России. Та же капуста, которая резко подорожала, в Алтайском крае стоит на 6 % дешевле, чем в среднем в стране. (…) Например, услуги общественного транспорта на 11-25 % дешевле, чем в России. Ну и среди услуг можно выделить более низкие цены на медицинские услуги, например, прием врача в Алтайском крае на 33 % дешевле, чем в среднем по стране», - пояснил представитель Центробанка.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что темпы роста зарплат в Алтайском крае одни из самых больших по России.

«Нам иногда кажется, что цены растут быстрее, чем в официальных сводках. Но тут важно понимать, что официальная инфляция считается по потребительской корзине, в которую входят 500 товаров, работ и услуг. И наряду с обыденными товарами в этой корзине есть и весьма экзотические, которыми мы либо редко пользуемся, либо не пользуемся совсем. Например, стоимость проживания в общежитиях. Более негативные события запоминаются лучше, чем более позитивные», - отметил Николай Морев. 

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Автор: Политсиб.ру